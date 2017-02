Bourde historique aux Oscars: la faute aux comptables... (vidéo)

(98,5 FM) - Ce n'est pas la faute de Warren Beatty et de Faye Dunaway qui ont lu le contenu de l'enveloppe.

«J'ai regardé la carte et j'ai pensé: C'est très étrange, parce qu'il y a écrit meilleure actrice. Peut-être qu'il y a eu une erreur d'impression», a dit Beatty.

Toute l’équipe de «La La Land» est montée sur le podium pour recevoir l'Oscar du meilleur film... avant qu’on vienne les prévenir que le gagnant était en réalité «Moonlight».

PricewaterhouseCoopers s'excuse

Le cabinet comptable chargé de la remise des trophées aux Oscars a présenté ses excuses, aujourd'hui, pour cette bourde qui marquera l'histoire des Oscars.

«Nous nous excusons sincèrement auprès de «Moonlight», «La La Land», Warren Beatty, Faye Dunaway et des spectateurs des Oscars pour l'erreur qui a été commise lors de l'annonce du meilleur film, a publié PricewaterhouseCoopers dans un communiqué. Les remettants ont par erreur reçu l'enveloppe d'une mauvaise catégorie. Une fois découverte, cette erreur a été corrigée immédiatement. Nous sommes en train d'enquêter pour savoir comment tout ceci a pu se produire et regrettons profondément ce qui s'est passé. Nous apprécions la grâce avec laquelle les nommés, l'Académie, ABC et Jimmy Kimmel ont géré cette situation.»

Avec Internaute.com