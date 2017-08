Prince avait le sida et se savait mourant

Six mois avant sa mort, le chanteur Prince a appris qu'il était atteint du sida.

Le chanteur Prince, décédé la semaine dernière, était séropositif depuis les années '90, et avait développé la maladie du sida l’année dernière, selon ce que rapporte National Enquire. Il aurait d’ailleurs refusé de prendre la médication prescrite pour sa condition, en raison de croyances religieuses.

Prince était Témoin de Jéhovah.

«Il était mal en point. Les médecins lui ont dit que son sang était anormalement affecté et que sa température corporelle avait baissé dangereusement. Il présentait une carence en fer évidente, il était très faible et désorienté. Il mangeait rarement et quand il le faisait, il régurgitait peu de temps après», ont raconté des amis.

Selon ces mêmes amis, Prince a cru jusqu’à la fin que Dieu allait le sauver.

Au sujet du refus de prendre sa médication, une source anonyme a raconté que son entourage chez les Témoins de Jéhovah l’avait découragé de la prendre, insistant sur le fait que Dieu le sauverait.

«Mais les symptômes sont revenus après une accalmie dans la maladie. Il espérait passer l’été, mais son système était trop faible», a raconté cette source.

Du coup, il semble que Prince se savait mourant, et qu’il avait déjà commencé à planifier ses funérailles.