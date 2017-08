P.K. Subban sera à Just for Laughs

Le défenseur étoile du Canadien de Montréal participera à Just for Laughs en août prochain.

P.K. Subban animera le 1er août prochain un gala de charité organisé par le festival Just for Laughs.

Le spectacle d'humour sera présenté sur la scène de la Place des Arts à Montréal. Les revenus tirés de cet événement seront ensuite remis à la Fondation P.K. Subban et à l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Ce n'est pas la première fois que le numéro 76 du tricolore participe à Just for Laughs. Lors d'un gala survenu en 2014, il s'était pointé sur scène pour offrir une copie de la coupe Stanley à Seth Rogen qui rêvait de boire dans la coupe, comme le font les gagnants du plus prestigieux trophée remis dans le monde du hockey.

Le gala animé par P.K. Subban sera le second de trois présentés par Just for Laughs. Julia Louis-Dreyfus, Lewis Black, Hannibal Buress, David Cross, Jeff Ross, Maria Bamford et Howie Mandel ont déjà confirmé leur présence à l'un ou l'autre des galas.

Le défenseur-vedette du Canadien est très impliqué dans la communauté montréalaise. Il a déjà confirmé qu'il sera d'un autre événement caritatif le 11 juin prochain. Il participera alors à une partie de basketball en compagnie du rappeur Snoog Dogg. P.K. Subban agira à titre de capitaine de l'une des équipes, alors que le chanteur fera de même pour l'autre équipe.