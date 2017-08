Marie-Mai peut encore compter sur Perez Hilton

Perez Hilton en remet et offre encore une belle visibilité à Marie-Mai en l'incluant sur sa compilation.

Marie-Mai peut vraiment compter sur un appui de taille chez les Américains en la personne du critique et potineur Perez Hilton.

Après être tombé sous le charme de Marie-Mai en prenant connaissance de son vidéoclip pour la chanson Almost, justement destinée au public anglophone, Perez Hilton remet ça.

Ce dernier a en effet décidé d'inclure Marie-Mai et Almost sur sa propre compilation, Pop Up! #7, qui reprend certains des artistes et des simples les plus prometteurs à ses yeux.

« Si vous aimez les jolies chansons, vous adorerez Almost de Marie-Mai sur Pop Up! #7 », écrit Hilton sur Twitter.

If you like pretty songs, like I do, then you will LOVE Marie-Mai's 'Almost' on Pop Up #7! https://t.co/CUJ7eYKMK4 pic.twitter.com/yMPyhIp0H1