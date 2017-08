Début de l'expo «Les animaux à corps ouvert» au Centre des sciences de Montréal

(98,5 FM) - Conçue par les créateurs de l'exposition Body Worlds, qui nous permettaient de voir les organes internes du corps humain grâce à une technique de «plastination» bien particulière, l'exposition «Animaux à corps ouvert» a lieu au Centre des sciences du 14 avril au 11 septembre. Sortie avec Émilie Perreault, qui partage les impression de son invitée du jour, la journaliste Esther Morin.

Grâce à la technique de «plastination» inventée par le Dr. Gunther von Hagens, on peut voir ce qui se cache sous la peau d’une cinquantaine d’animaux. Cette technique avant-gardiste permet d’arrêter la décomposition et de préserver l’anatomie de spécimens pour les étudier. On retire tous les fluides et les graisses corporels pour les remplacer par des résines et des polymères. On peut les positionner avant de leur accorder une rigidité permanente.

Notre journaliste culturelle, Émilie Perreault, a invité sa collègue Esther Morin. Ensemble, les deux complices ont pu voir ce qui se cache sous la peau d’êtres appartenant 50 espèces animales différentes.

Mammifères, invertébrés, poissons et oiseaux se dévoilent pour révéler des faits inusités. On peut notamment apprendre comment les caribous se déplacent sur le sol gelé ou encore tout ce que peut faire une girafe avec sa langue.

La journaliste Esther Morin, devant un cheval de l'exposition «Body Worlds : Animaux à corps ouvert» / Photo Émilie Perreault, 98,5 FM





Un «selfie» de la journaliste Émilie Perreault et de son invitée Esther Morin, devant la girafe l'exposition «Body Worlds : Animaux à corps ouvert» / Photo Émilie Perreault, 98,5 FM

Au centre des sciences de Montréal, du 14 avril au 11 septembre.

Le coût d’entrée est de 23 dollars pour les adultes. C’est 60 $ pour une de famille deux adultes et deux enfants 60 $. Ce prix inclut l’accès aux expositions permanentes.

Un taureau faisant partie de l'exposition «Body Worlds : Animaux à corps ouvert» / Photo Émilie Perreault, 98,5 FM