Céline Dion ouvre les portes de son manoir de Jupiter

Céline Dion a accepté d'ouvrir les portes de son manoir de Jupiter Island pour les caméras de CNBC, et par conséquent pour ses fans.

C'est dans le cadre de l'émission Secret Lives of the Super Rich que les caméras de CNBC se sont pointées sur le terrain et dans la gigantesque résidence floridienne située à Jupiter appartenant à Céline Dion.

Des vidéos publiées par CNBC permettent donc une visite guidée de ce manoir somptueux, qui aurait même impressionné l'équipe de tournage.

On y découvre notamment un parc aquatique et un vaste terrain aux installations princières.

L'un des producteurs de l'émission note également « l'importance et l'obsession pour les détails et la symétrie » de la chanteuse.

La maison est actuellement en vente pour près de 50 millions de dollars (US), soit un peu plus de 20 millions de dollars de moins que le prix de vente initial.

Parions que le clan Dion aura accepté la visite guidée pour non seulement faire plaisir aux amateurs, mais aussi pour accélérer la vente de la résidence.

L'équipe de Secret Lives of the Super Rich qualifie la demeure de « résidence comme aucune autre jamais visitée » et qu'elle est « à s'en décrocher la mâchoire ».

Voyez la première vidéo du manoir de Céline Dion, à Jupiter Island (extérieur).

Voyez la seconde vidéo du manoir de Céline Dion, à Jupiter Island (intérieur).