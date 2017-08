Cannes 2016 : Dolan, Penn et Almodóvar pour la Palme d'or

Xavier Dolan, Pedro Almodóvar, Sean Penn, Park Chan-Wook et Paul Verhoeven seront tous en compétition officielle cette année à Cannes.

Xavier Dolan et Cannes sont faits pour s'entendre.

Après avoir été consacré il y a sept ans lors du prestigieux festival avec J'ai tué ma mère, et deux ans après avoir remporté le prix du jury pour Mommy, le réalisateur québécois se retrouve une fois de plus parmi les favoris de la compétition cette année.

Dolan et son Juste la fin du monde ont en effet été sélectionnés en compétition officielle du Festival de Cannes 2016, en compagnie de plusieurs autres œuvres et réalisateurs.

Du nombre, Pedro Almodóvar et son Juliette, Sean Penn et The Last Face, Agassi de Park Chan-Wook et Elle de Paul Verhoeven.

Xavier Dolan pouvait quant à lui compter sur l'une des plus riches distributions pour Juste la fin du monde, incluant Gaspard Ulliel, Marion Cotillard, Vincent Cassel, Nathalie Baye et Léa Seydoux.

Le 69e Festival de Cannes se tiendra du 11 au 22 mai 2016.