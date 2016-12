Whistler Blackcomb est acheté pour 1,4 milliard $ par Vail Resorts

CALGARY - Le propriétaire d'un des plus grands centres de ski du Canada, Whistler-Blackcomb Holdings, passera entre les mains de l'américaine Vail Resorts en vertu d'un entente amicale annoncée lundi matin.

La transaction est composée de 676 millions $ CAN en liquide et d'environ 715 millions $ CAN en actions, pour une valeur totale de près de 1,4 milliard $ CAN.

Le patron de Whistler, Dave Brownlie, a dit que Vail offre une plus grande solidité financière et une plus grande diversification en raison de ses alliances aux États-Unis, en Australie et au Canada.