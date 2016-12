Gilles Desjardins

Le président et fondateur du Groupe Brigil, Gilles Desjardins, est dévasté par l'erreur commise par sa compagnie qui a déboisé sans permis six de 181 acres de terrain à l'intersection des chemins Klock et Antoine-Boucher.

Monsieur Desjardins s'est engagé à vivre avec les conséquences de son geste, incluant le paiement d'amendes potentielles, et de reboiser l'espace touché.



Même s'il juge comme sévère la réaction du conseiller Mike Duggan qui l'a traité de cowboy, Gilles Desjardins a confirmé qu'il n'y aura pas de poursuites dans ce dossier et il a tenu à s'excuser auprès de toute la population.