Attentat évitée de justesse: le système judiciaire en cause?

(98,5 FM) - Le Canada a échappé de justesse cette semaine à une attaque terroriste lorsque la GRC a abattu Aaron Driver sympathisant de l'État islamiste à Strathroy en Ontario.

C’est le FBI américain qui a mis les Services canadiens de renseignement sur la piste de Driver, quelques heures seulement avant qu’il ne commette l’attaque qu’il avait planifiée.

Plusieurs observateurs en matière de sécurité du territoire se sont posé des questions sur l’efficacité du système de renseignement canadien.

Michel Juneau-Katsuya est spécialiste de ces questions; il a répondu aux questions de François Gagnon à Que le Québec se lève, samedi matin.

Le spécialiste émet une sérieuse réserve sur l’argument selon lequel ce serait le FBI qui aurait fait tout le travail.

«C’est un peu de l’ignorance sur la façon que les services de renseignements nord-américains fonctionnent, a d’abord mis en garde Juneau-Katsuya. On a une excellente collaboration entre les Américains et les Canadiens depuis très longtemps qui nous a servi à tous. D’un côté comme de l’autre, on s’échange des informations qui ont permis au fil des années d’empêcher des attentats d’avoir lieu tant aux États-Unis qu’au Canada.»

Il a rappelé que lorsque Driver avait comparu en cour l’an dernier la GRC avait révélé qu’il était en contact avec des membres importants de l’État islamiste.

«Il communiquait avec eux régulièrement, a dit Juneau-Katsuya. Il n’y pas que lui qui était sous observation, mais aussi les autres membres. On suspecte que la NSA (National Security Agency) a intercepté le message (de l’attentat planifié) et l’a transmis au FBI qui l’a immédiatement passé à la GRC.»

Lorsqu’on évoque la libération de Driver sous condition de garder la paix, Juneau-Katsuya y voit là le véritable problème.

«C’est le système judiciaire canadien, affirme-t-il. …un juge de première instance lui a imposé des conditions pour qu’il garde la paix; parmi ces conditions il devait porter un bracelet GPS.»

En appel l’avocat d’Aaron Driver a plaidé que son client était une bonne personne qui n’avait aucun dossier criminel.

«Le juge de deuxième instance lui retire cette obligation, a poursuivi Juneau-Katsuya. Cela lui a permis de retrouver un cellulaire et un ordinateur et d’aller acheter le matériel pour fabriquer les bombes qu’on a trouvé lors de son arrestation.»

«C’est là où la naïveté est dangereuse pour nous, a poursuivi Juneau-Katsuya. Ces fameuses ordonnances de garder la paix. C’est bon pour les criminels de droit commun, des criminels qui n’ont pas l’intention de se faire sauter avec un billet simple lorsqu’il vont faire leur attaque.»

Cette situation est mal comprise par le système judiciaire, tant les procureurs que les juges selon l’analyste.

«C’est leur manque d’expérience, explique Juneau-Katsuya.»

Même si le système canadien a des paramètres très précis comme la présomption d’innocence la culpabilité hors de tout doute, les juges ont quand même une certaine latitude pour rendre les décisions appropriées en vertu de leur expérience.

«Cette expérience-là, elle est manquante au Canada, estime Juneau-Katsuya. Faudra peut-être s’inspirer de certains pays qui malheureusement ont vécu avec le terrorisme depuis plusieurs décennies, comme la France et l’Angleterre qui ont créé une catégorie de juges spécialisés sur le terrorisme, à même de mieux comprendre.»