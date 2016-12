AT&T achete Time Warner pour plus de 85 milliards $

(98,5 FM) - Le géant américain des télécommunications AT & T a confirmé samedi qu'il faisait l'acquisition de Time Warner pour une somme de plus de 85 milliards de dollars américains.

Concrètement, AT&T débourse 85,4 milliards $US (113 milliards $ CAN) pour acquérir le groupe de médias et de divertissement Time Warner, propriétaire notamment du studio de cinéma Warner Bros, de Warner Music ainsi que des chaînes de télévision CNN et HBO.

Cette méga transaction pourrait secouer le secteur des médias aux États-Unis.

Déjà propriétaire de DirecTV - figure de proue de la télévision par satellite - et d'un service internet, AT&T acquiert l'entreprise qui a produit certaines des oeuvres de divertissement les plus populaires à l'échelle mondiale.

C'est un pas de plus entre le resserrement des liens entre les entreprises de télécommunication et les fournisseurs de contenus cinématographiques et télévisuels.

Il s'agit de la deuxième plus importante transaction dans l'histoire des médias, selon Dealogic. À la fin de la bulle informatique, AOL avait acquis Time Warner pour 94 milliards $, une décision qui s'est avérée désastreuse.

(Avec Associated Press)