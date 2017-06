Voyages des députés: «On ne fait pas ça à travers Skype!» - Jean Pierre Charbonneau

(98,5 FM) - L'ancien président de l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Charbonneau, est hors de lui à la suite de la publication d'un article du Journal de Montréal qui suggère que les députés québécois voyagent de façon somptuaire aux frais des Québécois.

Marc-André Gagnon du bureau parlementaire du Journal de Montréal fait état des dépenses engendrées par les différentes missions interparlementaires des députés québécois dans un article publié mardi.

Selon ses compilations, les élus du Parlement québécois ont voyagé à 51 reprises en 2016-17, dont le coût total dépasse les 515 000$.

Hors de lui

En entrevue avec Mathieu Beaumont, Jean-Pierre Charbonneau qui a présidé l’Assemblée nationale pendant six ans, s’est dit furieux du texte «tendancieux et totalement déséquilibré» du Journal de Montréal. Selon celui qui a également dirigé la diplomatie parlementaire du Québec, l’article ne met qu’en relief les coûts des missions sans jamais parler des contenus et des bénéfices de ces déplacements à l’étranger.

«Tout ce papier-là a un seul objectif, celui de donner l’impression que ce sont des dépenses somptuaires et que ça coûte très cher aux contribuables. Sauf que les voyages des députés, ce ne sont pas des voyages touristiques. On est membre de plusieurs assemblées internationales de relations parlementaires et on a une responsabilité depuis des décennies de maintenir vivantes et efficaces nos présences dans ces associations» a-t-il dit.

À l’initiative de l’Assemblée nationale, alors qu’il en était le président, une nouvelle organisation internationale, soit la Confédération parlementaire des Amériques, a été créée.

«Il y a des assemblées générales annuelles, des comités de travail sur divers enjeux. Par exemple, sur nos relations avec les Américains, le libre-échange, la crise du bois d’œuvre… ça fait partie des discussions que nos collègues députés doivent avoir.»

Même chose au niveau de la francophonie à l’échelle internationale. Selon M. Charbonneau, le Québec est un des piliers à ce niveau.

«Que faudrait-il faire? Ne pas se déplacer, inviter nos gens au McDonald ou chez Tim Hortons’s? Faudrait que les Québécois, contrairement à tous les autres, restent chez eux, ne pratiquent pas cette diplomatie parlementaire qui vise à débattre avec nos collègues à l’étranger? On ne fait pas ça à travers Skype! Il y a un coût à ça. La diplomatie parlementaire c’est le complément de la diplomatie gouvernementale. Et les États qui sont efficaces, ce sont les États qui utilisent les deux instruments.»

De plus, M. Charbonneau indique que les députés ne voyagent pas en classe affaires, mais bien en classe économique. Des frais de voyage sont aussi payés par les pays hôtes.