Vous vendez un objet de valeur sur Kijiji? Prudence!

(98,5 FM) - Le chroniqueur automobile Jacques Duval s'est fait arnaquer lorsqu'il a voulu vendre sa montre Rolex sur Kijiji.

Jacques Duval n’a vraisemblablement pas beaucoup de chance ces temps-ci. Après avoir perdu plus de 1,2M$ en 2014 à la suite des malversations d’un vendeur d’assurance, le célèbre chroniqueur automobile âgé de 82 ans vient de se faire arnaquer sur Kijiji.

Alors qu’il voulait vendre sa montre Rolex, il l’a affichée sur le site web Kijiji.

«C’était une montre de collection qui est très rare et qui prend de la valeur avec le temps. On ne la trouve pas facilement chez les marchands. Je demandais la valeur que je l’avais payée, soit 13 800$», a-t-il dit en entrevue avec Paul Arcand, mercredi.

Lorsqu’un acheteur lui a téléphoné en disant qu’il voulait l’offrir à son père pour ses 60 ans, il ne s’en est pas méfié.

«J’ai accepté son offre parce qu’il était prêt à payer le prix annoncé. Comme il était retenu par le travail au Mont-Tremblant, c’est son frère qui est venu la chercher avec une traite de banque. Ç’avait l’air tout à fait authentique. Et comme je suis naïf et peut-être un peu niaiseux, j’ai accepté son mandat et je lui ai remis la montre.»

Comme la transaction a eu lieu un vendredi soir et que les banques étaient fermées, M. Duval n’a pas été en mesure de faire vérifier immédiatement le mandat.

«Quand je suis arrivé à la banque, la jeune fille a dit : ‘’Oh ça ne semble pas bon’’. Je suis allé à la Banque Royal parce que c’était ce nom qui était sur la traite et eux aussi ont fait le même constat.»

Selon ce que lui a dit la police, il y aurait une petite chance de pincer l’individu fautif puisqu’il a fait une erreur en utilisant un cellulaire de location.

«Est-ce qu’il aura encore la montre en sa possession si les policiers le retracent? Ça, c’est une autre histoire», a dit le chroniqueur automobile.

Voici quelques conseils si vous voulez vendre ou acheter un objet de valeur sur Kijiji :

-les transactions devraient se faire en personne. Le vendeur et l’acheteur doivent se rencontrer pour effectuer la transaction. En plus de permettre d’identifier les personnes impliquées, cela permet également de voir de visu l’objet acheté.

-Lors de la rencontre, le vendeur devrait demander à l’acheteur de lui produire une pièce d’identité avec photo (permis de conduire, passeport, carte d’assurance maladie) pour savoir à qui il a affaire. Le vendeur devrait également demander une copie de cette pièce d’identité.

-La rencontre devrait se faire dans un endroit sécuritaire; par exemple, dans une banque. De cette façon, il est possible de vérifier immédiatement si la traite bancaire ou le chèque certifié est valide.

(Source des conseils : Christian Jasserand, directeur du service à la clientèle chez Kijiji)