Violence contre les policiers : «Je n'ai pas de problème avec ça» - Jaggi Singh

(98,5 FM) - Le manifestant altermondialiste Jaggi Singh estime que les gestes violents posés à l'endroit de policiers de Québec, dimanche, étaient justifiés.

Dimanche dernier, une contre-manifestation opposée à La Meute a tourné au vinaigre à Québec lorsque certains manifestants ont lancé des bouteilles de bière sur des policiers.

Au lendemain de ces événements, le maire de Québec, Régis Labeaume a fait connaître son mécontentement au sujet des groupes La Meute et des altermondialistes.

«Il faut absolument condamner le comportement tellement crétin des provocateurs de la bande de Jaggi Singh pour qui la violence est un moyen d’expression légitime, ce qui est à mon sens complètement crétin.

«Je dirais à tous ces groupes, La Meute, la gang de Singh, allez-vous faire voir ailleurs. On ne veut pas vous voir à Québec. Allez commettre de la violence ailleurs, mais Québec, ce n’est pas fait pour vous autres.»

Violence justifiée?

En entrevue avec Bernard Drainville mardi, Jaggi Singh a réitéré son message comme quoi la violence peut être justifiée pour lutter contre le fascisme.

«Dans une lutte large contre le fascisme, des fois, on a besoin de moyens violents. Ça, c’est une leçon d’histoire et tout le monde comprend ça.»

Et cette violence peut même être dirigée contre les autorités policières.

«Ce sont des images normales quand il y a des antiémeutes. Il y a des attaques contre la police, je n’ai pas un grand problème avec ça. Ça arrive dans les grandes villes partout en Amérique du Nord.»

Des propos qui ont irrité Bernard Drainville au plus haut point.

«La violence qu’elle soit de l’extrême gauche ou de l’extrême droite, elle est également condamnable. La violence, c’est inacceptable et ça fait reculer votre cause. Il faut faire avancer vos objectifs et votre bataille de façon démocratique et sans violence», a dit l'animateur du 98,5 FM.

«Ce n'est pas dans les valeurs québécoises, a pour sa part indiqué le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée. On est contre l'utilisation de la violence pour faire avancer nos idées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises.»