Vague d'introductions par effraction à Saint-Bruno-de-Montarville

(98,5 FM) - Une série d'introductions par effraction a eu lieu en fin de semaine à Saint-Bruno-de-Montarville.

Plusieurs citoyens dont les résidences sont situées dans le secteur près de la 116 et de la Montée Sabourin ont été dévalisés en pleine nuit.

La majorité d'entre eux se trouvaient à l'intérieur de leur maison au moment des faits.

«On ne s'en est pas rendu compte, a expliqué une des victimes, M. Prévost. On était six dans la maison et on était couchés. Ils ont volé les portefeuilles, cellulaires, sacoches. Ils sont partis avec nos clés, donc on a changé les serrures. Mais ils ont aussi les clés de nos voitures.»

La Police de Longueuil a confirmé avoir reçu six plaintes avec le même modus operandi. Les voleurs entrent par le garage et s'emparent de tous les objets de valeur dans la résidence.

L'enquête suit son cours et on ne dénombre aucune arrestation pour le moment.