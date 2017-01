Une mère et sa fille perdent la vie dans un accident

Annie Thibodeau de la SQ

LA TUQUE - Une mère et sa fille ont perdu la vie dans une collision frontale survenue mercredi matin sur la route 155 à la hauteur de La Tuque, en Mauricie.

Annie Thibodeau, sergente aux communications avec les médias pour la Sûreté du Québec, précise que l'accident impliquant une voiture et un véhicule utilitaire sport est survenu aux alentours de 11h35.



La voiture, dans laquelle prenaient place les deux victimes, circulait en direction sud lorsqu'elle aurait dévié de sa voie pour une raison qui reste à être déterminée.



Elle aurait alors percuté le véhicule utilitaire sport qui se dirigeait vers le nord.



Le décès de la mère de 38 ans et celui de sa fille de 10 ans ont été constatés à l'hôpital.



La conductrice de l'autre voiture a été blessée grièvement, mais on ne craint pas pour sa vie.



Une enquête est en cours pour tenter de déterminer la cause de l'accident. Les conditions routières étaient toutefois difficiles au moment du drame.



Selon la sergente Thibodeau, une perte de contrôle du véhicule en raison de la météo pourrait être à l'origine de l'accident.