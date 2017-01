Une fusillade aurait fait 5 morts, dont 2 Canadiens, dans un club à Playa del Carmen (vidéo)

CANCUN, Mexique - Deux Canadiens seraient au nombre des victimes de la fusillade qui a fait au moins cinq morts et neuf autres blessés quand un tireur a ouvert le feu aux abords d'une boîte de nuit de Playa del Carmen, sur la côte mexicaine de la mer des Caraïbes.

L'AFP a donné ce premier bilan aux nombreuses familles inquiètes attendant des nouvelles de leur proches.

La fusillade s'est déroulée vers 2h du matin, lors du festival BPM au bar Blue Parrot, situé à 60 km de Cancun.

Les premières images publiées sur Twitter montrent des scènes de panique, des clients au sol et une dispersion chaotique de la foule présente dans cette boîte de nuit réputée.

L'incident aurait éclaté durant un festival musical organisé dans la discothèque.

