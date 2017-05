Une femme disparaît dans la chute Jean-Larose

(98,5 FM) - Les recherches pour retrouver une jeune femme dans la vingtaine qui serait tombée dans la chute Jean-Larose, situées au pied du Mont-Sainte-Anne, ont été suspendues dimanche soir.

Les plongeurs de la Sûreté du Québec ont arrêté les recherches à cause de la noirceur et lundi matin, la SQ réévaluera les effectifs nécessaires pour tenter de localiser la jeune femme originaire de Québec.



Deux jeunes femmes se promenaient sur un sentier près des chutes et l'une d'entre elles aurait perdu pied et serait tombée dans l'eau dimanche après-midi.



Les autorités ont été alertées vers 15h.