Une dizaine de vigiles en hommage aux victimes de la mosquée

QUÉBEC - Des milliers de personnes étaient rassemblées dans différentes villes canadiennes, lundi soir, environ 24 heures après la fusillade qui a fait six morts et plusieurs blessés dans une mosquée de Québec.

Des vigiles aux lueurs de chandelles réunissaient des milliers de citoyens dans la Capitale-Nationale — notamment sur les lieux mêmes de l'attaque, à l'extérieur du Centre culturel islamique de Québec —, mais aussi à Montréal, à Ottawa et dans plusieurs autres villes canadiennes.



À la place publique montréalaise de la gare Jean-Talon, près du métro Parc, des milliers de personnes étaient rassemblées, notamment le maire de Montréal, Denis Coderre, revenu illico d'un séjour en Europe au cours duquel il a notamment rencontré le maire de Nice.



Les premiers ministres canadien et québécois Justin Trudeau et Philippe Couillard prenaient part au rassemblement à Québec. Les citoyens et politiciens souhaitaient ainsi souligner la mémoire des victimes et lancer un message d'unité.



À Halifax, en Nouvelle-Écosse, des centaines de personnes ont observé un moment de silence avant qu'un trompettiste se mette à entonner le morceau «Bridge Over Troubled Water» de Simon and Garfunkel.



Les internautes étaient invités à partager des photos et des messages de soutien à la communauté musulmane par l'entremise du mot-clic #TousUnis sur le réseau social Twitter.