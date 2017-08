Une avocate veut quitter l'équipe de défense de Bill Cosby

NORRISTOWN, Pennsylvanie - Un autre membre de l'équipe d'avocats qui a défendu Bill Cosby lors de son procès pour agression sexuelle - qui a finalement été annulé - veut se retirer avant le début de son second procès qui doit commencer en novembre.

L'avocate de Los Angeles Angela Agrusa a rempli des documents, mardi, pour demander de ne plus être incluse dans l'équipe de défense de l'ancienne vedette de la télévision.



Le principal avocat de Cosby, Brian McMonagle, avait fait la même demande plus tôt ce mois-ci.



Le juge du comté de Montgomery, Steven O'Neill, avait précédemment fixé une audience le 22 août pour discuter de cette requête. Mme Agrusa demande de reporter l'audience au 11 septembre.



L'avocat du district, Kevin Steele, souhaite que le juge refuse cette requête, affirmant que cela prolonge encore davantage les procédures judiciaires.



Le comédien de 80 ans est accusé d'avoir drogué et violé Andrea Constand il y a plus de dix ans. Cosby a toujours dit que ses rapports avec la dame étaient consensuels.