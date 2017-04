On en parle en ondes : Entrevue avec Gino Desrosiers qui a trouvé un orignal dans sa piscine (3:43) Publié le dimanche 16 avril 2017 dans Week-end extra Avec Mathieu Beaumont

(98,5 FM) - On retrouve parfois des choses étranges dans une piscine à la fonte des neiges. Mais un orignal, ça, ce n'est pas courant.

C’est pourtant ce qui est arrivé samedi matin chez Monsieur Gino Desrosiers, un résidant de Saint-Lin, dans les Laurentides.

« J’étais dans la cuisine, vers 9 heures, avec ma blonde, quand elle me dit qu’il y a un orignal dans la piscine. Je pensais que c’était une joke. Je me suis reviré et j’ai vu que c’était vrai! »

L’animal est sorti de son milieu, il s’est promené dans le quartier résidentiel et il a défoncé la clôture de la cour arrière de M. Desrosiers avant de se retrouver dans la piscine.

Écoutez cette histoire plutôt originale…