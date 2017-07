(98,5 FM) - La police de Montréal recherche un suspect en lien avec deux incidents à caractère sexuel survenus dans le métro de Montréal et un autre dans un commerce de Saint-Léonard au début du mois de juin.

L'individu en question aurait commis des attouchements le 2 juin 2017 dans un commerce de la rue Jean-Talon Est, à Saint-Léonard.

Il aurait récidivé le 10 juin à la station de métro Honoré-Beaugrand et le 13 juin entre les stations Angrignon et Snowdon.

Toutes les victimes sont des femmes.

Le suspect est un homme blanc âgé entre 40 et 50 ans. Il mesure environ 1,83 m (6') et pèse environ 85 kg (entre 185 et 190 lb).

Il a les cheveux longs gris attachés en queue de cheval et courts sur les côtés.