Un homme frappe une femme qui envoyait un texto dans la rue

HALIFAX - Un homme de Halifax a été accusé de voie de fait après avoir frappé une femme qui l'avait heurté alors qu'elle envoyait un message-texte sur son cellulaire, a indiqué la Police régionale de Halifax, samedi.

L'individu âgé de 40 ans, dont l'identité n'a pas été dévoilée, a été placé en état d'arrestation, peu après l'événement, et accusé. Il devra comparaître devant un tribunal le mois prochain.



La police a indiqué que l'homme et la femme ne se connaissaient pas.



Amer Ando, un chauffeur de taxi, a été un témoin de l'incident. Il a raconté que l'homme avait attaqué la femme par derrière, lui avait ensuite saisi la tête avant de la jeter au sol. Quand la dame s'est relevée, l'homme l'a de nouveau jetée au sol.



M. Abdo a reculé son véhicule afin de confronter l'homme. Celui-ci n'a rien dit et s'est éloigné. Le témoin a invité la victime à bord de son véhicule et a contacté la police tout en suivant l'homme qui est entré dans un commerce situé tout près.



La femme pleurait et avait de la difficulté à s'exprimer en anglais, a ajouté M. Abdo. Heureusement, ses passagers pouvaient lui parler en chinois.



« Dieu merci! Le chauffeur de taxi était là, s'est exprimé le sergent Richard Lane. Son intervention a contribué à l'arrestation du suspect. Il a possiblement empêché que l'agression devienne plus sérieuse. »