Un homme armé d'une machette tué: le BEI enquête

LONGUEUIL - Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) se penche sur la mort d'un homme qui aurait été atteint par balle lors d'une l'intervention de la Sûreté du Québec à Pont-Rouge dans la région de Québec, dimanche après-midi.

Selon les informations préliminaires recueillies par le BEI, un homme s'est rendu au poste de police de la MRC Portneuf en début d'après-midi pour porter plainte contre un individu.



La personne contre qui la plainte a été portée aurait été mise au courant et vers 15h, elle se serait présentée dans le stationnement du poste de police et aurait donné des coups de machette sur des voitures. Des policiers auraient, sans succès, tenté de le maîtriser avec du gaz poivré.



L'homme se serait alors dirigé vers eux avec sa machette et les policiers auraient ensuite ouvert le feu en sa direction. La mort de l'homme a été constatée à l'hôpital.



Neuf enquêteurs du BEI ont été chargés d'enquêter sur cette affaire, ils devront déterminer si les informations fournies par les témoins sont exactes.