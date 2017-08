Trump soulève à nouveau la controverse

(98,5 FM) - Dure journée pour le président américain Donald Trump.

Après avoir condamné les membres du Ku Klux Klan, les néonazis et les suprémacistes blancs lundi, Donald Trump a soulevé l’ire de nombreux Américains, mardi, lorsqu’il a réitéré ses propos de samedi à la suite des événements raciaux qui ont fait une victime et plusieurs blessés à Charlottesville, en Virginie.

Le président américain a affirmé à nouveau que la responsabilité des gestes violents de samedi incombait aux deux groupes de manifestants, les «alt-right» et les «alt-left», comme les a appelés Trump.

Trump a déclaré que les groupes qui manifestaient contre les suprémacistes blancs à Charlottesville étaient «aussi très violents».

Cette déclaration de Trump a soulevé l’ire de nombreux Américains, autant chez les démocrates que les républicains.

Un message retiré

Plus tôt en matinée, Donald Trump a enragé de nombreux Américains quand il a republié un message Twitter où on voyait une locomotive Trump écraser un journaliste de CNN, et ce, seulement quelques jours après qu'une voiture conduite par un supémaciste blanc ait foncé sur des manifestants tuant une femme de 32 ans et faisant de nombreux blessés.

À la suite du tollé soulevé par cette publication, Trump l’a retiré de son fil Twitter après 30 minutes.