Trump «en campagne» auprès des conservateurs (vidéo)

(98,5 fm) - Le président américain a présenté son très attendu discours devant les membres de l'Association des conservateurs américains, se présentant comme un conquérant devant un auditoire qui ne l'a pas nécessairement appuyé durant la campagne électorale.

Donald Trump, le «nouveau venu» dans ce cercle, a voulu se présenter comme représentant d’un Parti républicain renouvelé. «Le Parti républicain est, à partir de maintenant, le parti des travailleurs américains», a expliqué le président dans un discours d’un peu moins d’une heure.

Il a aussi profité de sa tribune pour dénoncer à nouveau le travail des médias qui n’hésiteraient pas à créer de fausses nouvelles pour miner sa présidence. Il les a aussi traité d'ennemis des Américains. Quelques heures plus tard, plusieurs médias, dont CNN, n'ont pu assister à un point de presse à la Maison-Blanche.

«Nous avons tous le même sang qui coule. Celui de patriotes», a clamé Donald Trump qui a promis de redresser l’économie des États-Unis et de rendre le pays plus grand et puissant qu’avant.

Il y a quatre ans, le proche conseiller de Trump Steve Bannon n’avait pas le droit d’assister à la conférence. Donald Trump est le premier président siégeant à y assister en plus de 10 ans. Le dernier était George W. Bush en 2003.

(Avec Politico)