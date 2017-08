Trente mois de prison pour avoir poussé son ami au suicide

Le 12 juillet 2014, Conrad Roy, âgé de 18 ans, s'est suicidé dans sa camionnette qui était garée dans le stationnement d'un supermarché. L'enquête a démontré que Michelle Carter, qui était âgée de 17 ans au moment de la tragédie, avait ordonné à Roy, par téléphone, de passer à l'acte à l'aide d'une pompe afin de remplir son véhicule de monoxyde de carbone. Michelle Carter, maintenant âgée de 20 ans, passera 15 mois fermes en prison. Les 15 mois restants seront purgés en liberté conditionnelle. La défense a indiqué que la jeune femme allait en appel. Cette dernière n'a pas eu de réaction particulière lors de la lecture du jugement, mais elle a pleuré à plusieurs reprises durant l'audience. Elle avait été reconnue coupable d'homicide involontaire le 16 juin. « Retourne » dans le camion Le juge Lawrence Moniz, du tribunal de la jeunesse, a reproché à l'accusée d'avoir dit à son petit ami de « retourner » dans le camion après qu'il fut descendu du véhicule rempli de monoxyde de carbone et lui avait avoué qu'il avait peur. Selon lui, ce message représentait une « conduite capricieuse et désinvolte ».

Joseph Cataldo, l'avocat de la jeune femme, avait demandé que sa cliente échappe à la prison. Il avait aussi réclamé qu'elle reçoive des traitements psychiatriques. L'avocat a souligné que Mme Carter souffrait de problèmes mentaux - boulimie, anorexie et dépression - lorsqu'elle a exhorté Conrad Roy à commettre l'irréparable.



Selon la procureure Maryclare Flynn, la probation n'est pas « une punition pas assez raisonnable ». Elle voulait que la juge condamne Mme Carter à la peine maximale prévue par la loi: 20 ans d'emprisonnement.



Le procès a fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis et a soulevé les passions dans les médias sociaux.



Michelle Carter avait envoyé plusieurs dizaines de textos à Conrad Roy, lui enjoignant de passer de la parole aux actes et de s'enlever la vie. « Le temps est venu. Tu es prêt. Fais-le, mon chéri », lui avait-elle écrit le jour de sa mort.



La famille de la victime a témoigné pour raconter qu'elle avait été anéantie par sa mort. Son père, aussi prénommé Conrad, a dit qu'il n'avait jamais autant souffert sur le plan émotionnel.

