Trente-cinq morts lors d'une attaque dans une discothèque d'Istanbul

ISTANBUL - Un homme armé, sans doute déguisé en père Noël, a ouvert le feu dans une boîte de nuit d'Istanbul en pleine fête du Nouvel An, tuant au moins 35 personnes, a rapporté le gouverneur de la ville.

Vasip Sahin a indiqué qu'au moins 40 autres personnes avaient été blessées lors de l'attaque survenue dans la nuit de samedi à dimanche, heure locale, à la Reina, emblématique boîte de nuit de la capitale turque, située à quelques centaines de mètres du Bosphore.



Selon lui, il s'agit d'une « attaque terroriste » sans préciser quelle organisation pouvait l'avoir perpétrée.



Une chaîne privée, NTV, a annoncé qu'au moins un policier avait été tué dans cette attaque visant la populaire discothèque située dans le quartier Ortakoy. Certains médias rapportent que plus d'un assaillant pouvait être impliqué dans cet attentat.



Au moins 500 personnes fêtaient l'arrivée du Nouvel An à l'intérieur de la boîte de nuit.



Le principal suspect pourrait avoir ouvert le feu sur des policiers qui patrouillaient à l'extérieur de l'établissement avant d'y entrer et de tirer sur les fêtards. Certains clients ont sauté dans le Bosphore afin d'échapper aux balles.



NTV a indiqué que celui-ci pourrait toujours être à l'intérieur de la discothèque.



Des images filmées sur les lieux laissent voir au moins six ambulances avec leurs clignotants d'urgence allumés. Les policiers ont établi un périmètre de sécurité et tentent de capturer l'auteur et les auteurs de l'attaque.



Le périmètre aurait été établi à environ trois kilomètres autour de la boîte de nuit, a indiqué un photographe d'Associated Press.



La sécurité a été renforcée dans les grandes villes du pays. Les policiers ont établi des barrages sur les routes menant vers les principales places publiques d'Istanbul et de la capitale Ankara. À Istanbul, 17 000 policiers sont en devoir, certains déguisés en père Noël, d'autres en vendeurs de rue.



Ankara et Istanbul ont été frappées par plusieurs attaques terroristes ayant coûté la vie à plus de 180 personnes en 2016. Ces attentats ont été revendiqués par Daech (le groupe armé État islamique) ou des rebelles kurdes.