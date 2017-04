(Cogeco Nouvelles) - L'éditeur et imprimeur Transcontinental met en vente ses 93 journaux du Québec et de l'Ontario, dont le quotidien Métro, de Montréal, et son site web.

Par contre, Transcontinental gardera ses publications spécialisées dans les affaires, la finance et la construction ainsi que ses activités d'ouvrages pédagogiques.

La compagnie conserve aussi ses activités de distribution et prévoit demeurer l'éditrice des journaux qui seraient invendus.

La semaine dernière, Transcontinental a cédé 28 publications et quatre usines d'impression dans les Maritimes à SaltWire Network.

Au cours du dernier exercice, la contribution des médias aux revenus de Transcontinental a diminué à 15,5 pour cent.