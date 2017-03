Tim Raines «heureux de revenir à la maison»

On en parle en ondes : Russell Martin et le baseball à Montréal (6:27) Publié le vendredi 31 mars 2017 dans Le Québec maintenant Avec Jeremy Filosa

MONTRÉAL - L'ex-voltigeur des Expos de Montréal Tim Raines s'est dit «heureux de revenir à la maison», vendredi matin, quand le maire Denis Coderre lui a remis les clés de la ville de Montréal et lui a fait signer le Livre d'or, à l'hôtel de ville.

Tiré à quatre épingles dans un complet gris aux fines rayures blanches, Raines, élu au Temple de la renommée du baseball à sa 10e et dernière année d'éligibilité le 18 janvier dernier, s'est dit ému de l'honneur qui lui est ainsi rendu. «C'est un endroit spécial; c'est un jour spécial», a-t-il dit.



Raines, qui fera l'objet des cérémonies d'avant-match avant la première de deux rencontres préparatoires entre les Blue Jays de Toronto et les Pirates de Pittsburgh, a rappelé à quel point pour lui Montréal représente la ville où il a grandi, puisqu'il est arrivé ici tout jeune homme, à 19 ans. «J'ai vraiment le sentiment de revenir à la maison.»



Le receveur québécois Russell Martin, s'est rappelé à quel point l'énergie déployée par Raines sur le terrain lui plaisait.



«C'est un gars qui jouait avec beaucoup de coeur, a-t-il déclaré quelques heures avant la rencontre. J'appréciais beaucoup la façon qu'il jouait à tous les jours. Il n'avait pas peur de salir son uniforme. Il jouait avec beaucoup de passion. (...) Je suis heureux qu'ils rendent hommage à cette légende.»



Jeudi, il a effectué la mise en jeu protocolaire au Centre Bell, où plus de 22 000 spectateurs lui ont offert une chaleureuse ovation.



«Cette ovation, ce n'était qu'une séance d'entraînement pour (vendredi) soir, l'a prévenu le maire Coderre. Ma seule crainte pour le toit du Stade olympique vendredi, c'est qu'il n'explose au moment où les gens t'applaudiront.»



Après le Centre Bell, Raines s'est rendu dans un hôtel du centre-ville, où il a été honoré pendant la soirée-bénéfice au profit de Baseball Québec. Cette soirée, mise sur pied par Rodger Brulotte, Richard Beaudry, d'Ovation Médias, Tony Loffreda, de RBC Gestion de patrimoine, et Stephen Bronfman, a permis à la fédération québécoise de recueillir plus de 131 000 $.