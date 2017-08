Tension États-Unis-Corée du Nord: Trump en rajoute ce matin sur Twitter

WASHINGTON - Quelques heures seulement après avoir menacé la Corée du Nord «avec du feu et de la fureur comme le monde ne l'a encore jamais vue», le président américain Donald Trump en a rajouté mercredi, en déclarant sur Twitter que son pays ne s'en laissera jamais imposer.

Il a tout d'abord déclaré que l'arsenal nucléaire des États-Unis «est nettement plus puissant qu'il ne l'a jamais été». M. Trump a dit que son premier ordre, en tant que président, a été de «rénover et de moderniser» l'arsenal nucléaire américain.

Quelques instants plus tard, il a ajouté «qu'il n'y aura jamais un moment où nous ne serons pas le pays le plus puissant du monde", avant de préciser qu'il espère que les États-Unis «n'auront jamais à avoir recours à cette puissance».

My first order as President was to renovate and modernize our nuclear arsenal. It is now far stronger and more powerful than ever before....

M. Trump y est allé de ces multiples déclarations en réaction à des informations selon lesquelles Pyongyang serait désormais capable de frapper les États-Unis avec un missile nucléaire.

...Hopefully we will never have to use this power, but there will never be a time that we are not the most powerful nation in the world!