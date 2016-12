Tellement de smog que les avions ne peuvent décoller

PÉKIN, Chine - Un smog gris et épais est descendu mardi sur Pékin, asphyxiant la capitale chinoise et forçant les responsables à clouer des vols au sol et à fermer des autoroutes d'urgence de manière à lutter contre la pollution atmosphérique.

Pékin et la majeure partie du nord industriel de la Chine sont sous le coup d'une "alerte rouge" qui touche quelque 460 millions de personnes, selon Greenpeace. L'organisation environnementale a calculé que quelque 200 millions de personnes habitent des régions où la pollution atmosphérique est dix fois plus importante que les niveaux tolérés par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

L'OMS recommande des concentrations de particules ultrafines PM2.5 ne surpassant pas 25 microgrammes par mètre cube. Mardi matin, la concentration surpassait 300 microgrammes à Pékin et 500 microgrammes dans plusieurs villes du nord du pays.

Ces particules microscopiques peuvent se loger au plus creux des poumons et causer des problèmes de santé chroniques.

La presse officielle chinoise rapporte que 169 vols ont été annulés à l'aéroport international de Pékin, où la visibilité a chuté à seulement 300 mètres à un certain moment. Des portions des autoroutes qui encerclent la capitale ont été fermées pour décourager les automobilistes. Les autorités ont même confisqué les barbecues au charbon de plusieurs restaurants et interdit la peinture en aérosol.

La presse locale affirme aussi depuis quelques jours que les hôpitaux sont inondés d'enfants souffrant de problèmes respiratoires. Des photos montrent des salles d'urgence bondées de parents et d'enfants portant des masques chirurgicaux.

