Télé et jeunes enfants: attention!

(98,5 FM) - Selon une récente étude, les enfants de 5 ans qui passent plus de deux heures par jour devant la télévision risquent d'être moins prêts pour la maternelle.

Et cette équation entre le temps passé devant la télé et les résultats scolaires est encore plus vraie lorsque ces enfants de 5 ans sont issus de familles pauvres.

Cette étude a été effectuée auprès de 800 enfants américains de différents statuts socio-économiques.

«Ça porte à risque les habiletés scolaires et ça peut aussi mettre à risque les habiletés sociales», a dit Caroline Fitzpatrick, chercheuse à l’Université Concordia et coauteure de l’étude.