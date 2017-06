Staples vendue pour 6,9 milliards $ US

NEW YORK - La firme d'investissements privée Sycamore achète l'entreprise de distribution de fournitures de bureau Staples pour 6,9 milliards $ US.

Les entreprises ont déclaré mercredi que les actionnaires de Staples, une société établie au Massachusetts, recevront 10,25 $ US par action. Staples exploite la bannière Bureau en gros au Québec.



Le titre de Staples avait terminé sa journée en bourse en hausse de 77 cents, ou de 8,4 pour cent, à 9,93 $ US. Le cours de l'action a bondi de 1,5 pour cent dans les transactions après la fermeture.



Les changements dans les habitudes des consommateurs, comme la prévalence des achats en ligne, ont fait mal aux grandes surfaces comme Staples.



Il avait été rapporté en avril que la chaîne était en négociation, moins d'un an après la mort de la fusion de 6,3 milliards $ US avec sa rivale Office Depot, en raison de l'opposition des autorités fédérales américaines réglementant la concurrence.



Les deux entreprises disent s'attendre à finaliser la transaction d'ici la fin de l'année.