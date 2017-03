Six prix pour Juste la fin du monde aux Écrans canadiens

Déjà auréolé du Grand Prix au festival de Cannes et de trois prix César, «Juste la fin du monde» de Xavier Dolan a ajouté six autres récompenses à son impressionnante collection, lors du gala des prix des Écrans canadiens, dimanche soir.

«Juste la fin du monde» a remporté les prix du meilleur film (Nancy Grant, Sylvain Corbeil, Xavier Dolan , des meilleures images (André Turpin), de la meilleure réalisation (Xavier Dolan), des meilleurs maquillages (Maïna Militza, Denis Vidal), de la meilleure adaptation (Xavier Dolan), et Vincent Cassell a aussi obtenu le prix d'interprétation masculine dans un rôle de soutien.



Xavier Dolan, en tournage à Paris, n'était pas présent.



Le film «Deux Ours et un amant» de Kim Nguyen a été récompensé à deux reprises: meilleure direction artistique (Emmanuel Fréchette) et meilleur montage (Richard Comeau).



Patrica McNeill, du film «Nelly» a obtenu le prix décerné pour les meilleurs costumes.



Le prix pour le meilleur court métrage d'animation a été décerné à «Blind Vasysha» du réalisateur montréalais Theodore Ushev.



«Ma vie a beaucoup changé, a blagué, dans les coulisses, le cinéaste né en Bulgarie. Les gens ont commencé à regarder mes films précédents. Dans ma vie personnelle, toutes mes anciennes blondes me rappellent.»



La coproduction canado-franco-allemande «Race» a enlevé quatre prix; celui de l'interprétation masculine dans un premier rôle (Stephan James), celui des meilleurs effets visuels, du meilleur montage sonore et du meilleur son d'ensemble.



Le prix Écran d'or Cinéplex, décerné au long-métrage ayant obtenu les meilleures recettes au pays, a été remis à «Les Petits Cochons 2» de Jean-François Pouliot. La comédie a récolté près de 3 millions $.



L'Académie a rendu hommage au Festival Juste pour rire/Just for Laugh en lui remettant le prix Icône. Gilbert Rozon et le chef de la direction de Just for Laugh, Bruce Hills, sont venus chercher le prix.



Elle a aussi salué la carrière de l'acteur Christopher Plummer en lui remettant le prix spécial pour l'ensemble de sa carrière. «J'ai passé 70 ans de ma vie à faire un fou de moi dans ce métier de fou. J'ai vécu les plus belles années de ma vie», a-t-il déclaré.



Le prix de la meilleure interprétation féminine dans un premier rôle a été décerné à Tatiana Maslany, qui a joué dans «The Other Half». Elle a aussi été élue pour le prix de l'interprétation féminine dans une série dramatique de télévision.