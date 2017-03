«Si un attentat se produit à Montréal-Trudeau, on est vraiment dans le pétrin»

(98,5 FM) - Selon un reportage de l'émission J.E. diffusé mardi soir, des individus fascinés par les armes ou de la propagande de l'État islamique ont eu accès à des zones sensibles en matière de sécurité à l'aéroport Montréal-Trudeau.

Félix Séguin et Maxime Landry ont effectué une enquête qui a duré près de six mois. Les deux journalistes de TVA Nouvelles voulaient savoir si des personnes radicalisées se trouvaient au Québec et si des attentats comme celui survenu à l’aéroport de Fort Lauderdale - où un ancien soldat américain a abattu cinq personnes - pouvaient se dérouler à Montréal.

«On en a trouvé avec l’aide d’une filature numérique d’une représentation cartographique du risque. C’est important de dire que ce ne sont pas des terroristes, mais ils ont tous les ingrédients pour se radicaliser. On a finalement découvert qu’il y avait une concentration de ces individus à l'aéroport Montréal-Trudeau», a affirmé Félix Séguin en entrevue avec Paul Houde, mardi soir.

Peu de contrôle

L’aéroport Montréal-Trudeau compte 27 000 employés, dont 14 000 ont accès à la zone réglementée, c’est-à-dire la zone qui est située au-delà des points de fouille.

«Il y a un taux de roulement impressionnant du personnel à Montréal-Trudeau. Avant de recevoir votre laissez-passer rouge (donnant accès à la zone réglementée), vous devez subir une enquête de sécurité faite par Transports Canada. Ce qu’on a appris, c’est que ça peut prendre jusqu’à huit mois avant d’avoir le fameux laissez-passer. Donc, on embauche des employés avec un laissez-passer temporaire et une recherche très sommaire et superficielle en attendant. Qui travaille vraiment à l’aéroport?», a demandé Maxime Landry.

«Ça suppose des lacunes en termes de vérifications», affirme pour sa part Félix Séguin.

Selon ce que les deux journalistes ont appris, c’est que des gens qui arrivent au Canada peuvent travailler très rapidement à des endroits sensibles en matière de sécurité, par exemple, sur les pistes, sous les avions ou dans les soutes à bagages.

«Et on a découvert qu’un individu qui avait accès aux pistes consultait de la propagande de Daech, de l’État islamique. Il avait une fascination pour les armes. Est-ce que c’est criminel? Non. Est-ce que c’est inquiétant? Certaines autorités ont pensé que oui et ont donc déplacé cette personne», a indiqué Maxime Landry.

J.E. a appris que quatre employés s’étaient vu retirer leur accès à la zone réglementée.

Selon une source bien au fait de la sécurité à l'aéroport Montréal-Trudeau et consultée par les deux journalistes, les mesures de sécurité sont loin de pouvoir empêcher un attentat terroriste.

«Si un attentat comme celui de Fort Lauderdale se produit ici, on est vraiment dans le pétrin. Le temps que des policiers armés arrivent, il y aurait beaucoup de victimes.»