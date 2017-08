Serena Williams veut l'équité salariale pour les femmes de race noire

(98,5 Sports) - La joueuse de tennis Serena Williams a livré un vibrant plaidoyer pour l'équité salariale en signant un texte pour le magazine Fortune, où elle explique qu'il est plus que temps que les femmes de race noire aient droit au même traitement salarial que les hommes.

« La rémunération des femmes de race noire est de 37 pour cent inférieure à celle des hommes, écrit Williams. En clair, pour chaque dollar gagné par un homme, une femme noire gagne 63 cents. Les femmes de race noire gagnent même 17 pour cent de moins que les femmes de race blanche. »

Serena Williams sait qu’elle est privilégiée, mais elle note qu’elle a trimé dur pour arriver où elle est.

« Toute ma vie, j’ai dû apprendre à me tenir debout. Quand j’étais jeune, on m’a dit que je pourrais accomplir mes rêves parce que j’étais une femme et une femme de race noire, en plus. J’ai été traitée injustement par des collègues masculins et j’ai été la cible de commentaires racistes.

« Je suis dans une position financière hors de l’ordinaire, mais j’ai travaillé comme une folle pour me rendre là. Mais aujourd’hui, on ne parle pas de moi, mais des 24 millions de femmes noires aux États-Unis. Si je n’avais pas pris une raquette de tennis dans mes mains, je serais aujourd’hui l’une d’entre elles. »

Le texte intégral paru dans Fortune.

(D'après Fortune)