Saumons génétiquement modifiés: il faut croire la compagnie sur parole

(Cogeco Nouvelles) - Près de cinq tonnes de saumons génétiquement modifiés ont été vendues au Canada.

L'entreprise américaine AquaBounty en a fait l'annonce en dévoilant ses résultats financiers vendredi dernier. En 2016, elle avait eu l'autorisation de commercialiser le premier saumon transgénique au Canada.

Aucun test indépendant

Or, avec les lois actuelles, il est impossible pour les consommateurs de savoir si les produits qu'ils achètent ont été génétiquement modifié ou non. Il n'est pas possible non plus de savoir à quel endroit les poissons ont été vendus.

Santé Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments assurent que ce type de poisson est aussi sain et nutritif pour les humains et le bétail que le saumon classique. AquaBounty n'autorise par contre aucun test indépendant de santé ou de nutrition, se servant du secret industriel.

Le Canada est actuellement le seul pays à commercialiser ce genre de produit.