Renie-t-on l'histoire en retirant des symboles qui ne cadrent plus avec les valeurs actuelles?

(98,5 FM) - La question est sur toutes les lèvres aux États-Unis alors que la pression populaire est forte pour faire déboulonner des statues de généraux sudistes qui ont notamment combattu pour l'esclavage.

À la base des événements de Charlottesville qui ont coûté la vie à une manifestante antiraciste samedi, il y avait un déploiement de suprémacistes blancs qui protestaient contre le fait qu’on voulait retirer une statue du général Robert Lee, le chef du clan sudiste lors de la guerre de Sécession.

Jeudi matin, Donald Trump a utilisé Twitter pour dire ce qu’il pensait de cette situation. Selon le président américain, il est triste de voir l'histoire et la culture américaine être anéanties avec la disparition de belles statues et monuments.

«Vous ne pouvez pas changer l'histoire, mais vous pouvez apprendre d'elle. Robert E Lee, Stonewall Jackson - qui sera le prochain. Washington, Jefferson? Stupide. De plus, la beauté qui est retirée de nos villes, de nos parcs ne pourra jamais être remplacée.»

Sad to see the history and culture of our great country being ripped apart with the removal of our beautiful statues and monuments. You..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 août 2017

...can't change history, but you can learn from it. Robert E Lee, Stonewall Jackson - who's next, Washington, Jefferson? So foolish! Also... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 août 2017

...the beauty that is being taken out of our cities, towns and parks will be greatly missed and never able to be comparably replaced! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 août 2017

Propos plus nuancés

À son émission jeudi après-midi, l’animateur Bernard Drainville a demandé à l’historien Laurent Turcot s’il croyait qu’on reniait notre histoire en retirant les symboles qui ne cadrent plus avec nos valeurs actuelles.

Contrairement au président américain, le professeur en histoire de l'Université du Québec à Trois-Rivières a tenu des propos tout en nuance.

«L’histoire, ce n’est pas blanc ou noir. À la petite école, on nous apprend : voici les bons, voici les méchants. Mais plus on fait de l’histoire longtemps, plus on réalise que d’un point de vue critique, ce n’est pas aussi simple que ça. La nuance que je vais faire que Donald Trump n’a pas faite, c’est que oui, (Thomas) Jefferson et (George) Washington avaient des esclaves. Mais ça faisait partie d’une culture ambiante. Jamais, ces hommes n’ont milité ouvertement pour le fait que (les esclaves) ce soit des sous-hommes. Et plus encore, la déclaration d’indépendance américaine prône des valeurs d’égalité.

«Ce qu’on fait sur les événements passés, ce sont des jugements de valeur. Et un historien ne va jamais vous dire que c’est bon. Pourquoi? Parce que l’historien ne doit pas juger, il doit comprendre de manière critique. Et ceux qui prennent l’histoire comme un flambeau pour la porter, on tombe dans le militantisme dangereux.

Écoutez l’intégral de l’entrevue où l'historien trace aussi un parallèle avec les Québécois qui se questionnent sur le bien-fondé ou non de se départir de notre historique religieux des sphères publiques.