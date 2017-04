Référendum en Turquie: le «oui» serait en tête

ISTAMBOUL - Le «oui» serait en tête, alors que le décompte tire à sa fin en Turquie, dans le cadre du référendum sur l'élargissement des pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan.

Selon l'agence de presse officielle Anadolu, le camp du «oui» profite d'une avance de quatre points avec 94 pour cent des voix compilées.



S'il l'emporte, 18 changements constitutionnels mettront en place un régime présidentiel, abolissant le poste de premier ministre et concentrant le pouvoir exécutif entre les mains du président. Celui-ci pourrait alors désigner les ministres, les hauts fonctionnaires, de même que la moitié des membres de la plus haute instance judiciaire du pays.



Les partisans de telles réformes prétendent qu'elles feraient régner la stabilité et la prospérité, alors que la Turquie est toujours secouée par le putsch raté de l'an dernier, de même qu'une série d'attaques perpétrées par les rebelles kurdes et Daech (le groupe armé État islamique).



Le camp du «non» craint pour sa part une dérive autocratique.



On a présumé la familiarité des électeurs avec la question référendaire, qui ne figurait pas sur les bulletins de vote.



La commission électorale nationale a annoncé plus tôt dimanche que les bulletins de vote dépourvus de son sceau officiel seraient tout de même acceptés. Cette décision sans précédent est survenue après que de nombreux électeurs eurent signalé que leur bulletin ne semblait pas en règle.



Seuls les bulletins dont la nature frauduleuse aura été démontrée seront rejetés. Pour le principal parti de l'opposition, la légitimité du référendum s'en voit atteinte.



L'agence Anadolu rapporte qu'au moins huit individus recherchés par les autorités ont été arrêtés à des bureaux de scrutin. Les policiers, qui soupçonnent cinq d'entre eux d'être impliqués dans le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), les y attendaient de pied ferme.



Les trois autres individus interceptés étaient plutôt dans la mire des autorités pour des liens qu'ils entretiendraient avec Fethullah Gülen, l'imam que le gouvernement turc accuse d'avoir orchestré la tentative de coup d'État de juillet.



Dans le sud-est du pays, trois personnes ont perdu la vie dans une altercation à la sortie des urnes, selon Anadolu, qui évoque un litige concernant des terres. L'agence de presse privée Dogan affirme plutôt que la bagarre avait éclaté en raison de divergences d'opinions politiques.



Le président Erdogan avait d'abord accédé au poste de premier ministre en 2003. Il ne l'a quitté qu'en 2014, après son élection en tant que président.



Si les changements constitutionnels obtiennent l'assentiment de la population, dimanche, ils entreront en vigueur en 2019, où sont prévues les prochaines élections générales. Erdogan pourrait ainsi solliciter deux autres mandats de cinq ans, au plus.