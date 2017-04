Qui est arrivé en premier, l'oeuf ou la poule?

On en parle en ondes : Qui est arrivé avant... l'oeuf ou la poule? (4:25) Publié le vendredi 14 avril 2017 dans Dutrizac Avec François Gagnon

(98,5 FM) - Cette énigme philosophique qui est sans réponse a toutefois une explication lorsqu'on pose la question à un biologiste.

Selon le biologiste Benoit Leblanc, la question de l’œuf ou la poule d’un point de vue scientifique est facile à résoudre. Selon lui, c’est l’œuf qui est arrivé en premier.

«Les œufs et les poules n’ont pas existé de toute éternité. C’est l’œuf qui a existé en premier. Et qui a pondu cet œuf, c’était un oiseau qui n’était pas encore une poule. Si on remonte dans la généalogie de la poule, les ancêtres de la poule étaient des oiseaux de plus en plus primitifs jusqu’à ce qu’on arrive au stade des tout premiers oiseaux. Tous ces volatiles pondaient des œufs. Et qui sont les ancêtres de ces oiseaux? C’était des dinosaures portant des plumes qui pondaient des œufs», a expliqué le chargé de cours à l’Université de Sherbrooke.

Donc, selon le biologiste, l’œuf existait avant que l’évolution des espèces ne crée la poule.