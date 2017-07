Puissant tremblement de terre en Grèce: deux morts et 120 blessés

KOS, Grèce - Un puissant tremblement de terre a secoué l'île grecque de Kos tôt vendredi matin, tuant au moins deux personnes et causant plus de 120 blessés en plus d'endommager plusieurs bâtiments et le port principal, ont indiqué les autorités.

Le tremblement de terre de magnitude 6,5 a aussi secoué la côte de la Turquie sur la mer Égée, mais il semble que ce soit l'île de Kos, plus près de l'épicentre, qui a subi le plus de dégâts.

L'ancienne mosquée et une forteresse du XIVe siècle à l'entrée du port principal font partie des bâtiments qui ont subi le plus de dommages structurels.

Dans le secteur de la vieille ville de Kos, réputé pour sa vie nocturne, des dégâts aux bâtiments ont aussi été observés.

Les secouristes cherchaient à aider des personnes piégées à l'intérieur des maisons après le tremblement de terre qui a frappé au milieu de la nuit et des secouristes se sont aussi dirigés vers des villages éloignés de la ville pour constater les dommages.

Le maire de Kos, Giorgos Kyritsis, a déclaré que l'armée et les services d'urgence avaient été dépêchés sur les lieux. Le port de l'île a été endommagé au point où un traversier n'a pas pu accoster.

«Ce sont principalement les vieux bâtiments qui ont été affectés, des bâtiments qui ont été construits avant l'adoption des règlements concernant les tremblements de terre», a indiqué le maire à un média public grec.

Giorgos Halkidios, représentant du gouvernement régional de Kos, a déclaré que les blessés incluent des personnes qui se trouvaient sous un bâtiment qui s'est effondré.

Les services de traversier ont été suspendus en raison de dommages au port principal de Kos et les routes côtières ont été inondées.

Selon les responsables grecs, le tremblement de terre avait une magnitude de 6,5.

L'épicentre a été localisé à 10 kilomètres au sud de Bodrum, en Turquie, et à 16 kilomètres au nord-est de Kos à une profondeur de 10 kilomètres, selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis.

Selon les autorités turques, la secousse avait une magnitude de 6,3 et plus de 20 répliques ont été enregistrées.

En Turquie, Esengul Civelek, gouverneur de la province de Mugla, a déclaré qu'il n'y avait pas de victimes selon les premières constatations.

Elle a déclaré qu'il y avait «des blessures mineures causées par la peur et à la panique».

À Bitez, une station balnéaire située à environ 6 kilomètres à l'ouest de Bodrum, plusieurs résidents effrayés se sont précipités dans les rues après le tremblement de terre.

Des clients de l'hôtel sont brièvement retournés dans leurs chambres pour ramasser leurs affaires, mais ils ont choisi de passer le reste de la nuit à l'extérieur, préférant dormir sur les draps et les coussins des chaises longues, selon un journaliste de l'Associated Press présent sur les lieux.

La Grèce et la Turquie se trouvent dans une zone particulièrement exposée aux séismes.