(Cogeco Nouvelles) - Le président américain Donald Trump a rencontré pour la première fois son homologue russe Vladimir Poutine, en marge du sommet du G20 à Hambourg, en Allemagne.

Les deux hommes ont échangé une première poignée de main et quelques mots en fin de matinée, avant d'entamer une séance de travail avec les autres chefs d'Etat.

Ils doivent se retrouver pour une véritable discussion un peu plus tard aujourd'hui.

Trump and Putin greet each other during a gathering of leaders ahead of the official start to the G20 summit https://t.co/LKy8teE8mE pic.twitter.com/oSQ5ONXTML