Plus de fonctionnaires fédéraux dans la région

Le nombre de fonctionnaires fédéraux dans la région de la capitale nationale est à son plus haut niveau depuis 2010. Selon Statistique Canada, le nombre total d'employés du gouvernement fédéral travaillant dans la région a bondi de 14 000 en 2016, pour s'établir à 145 000 personnes, ce qui représente une hausse de 10,5 pour cent par rapport à 2015.



L'an dernier, 9 000 employés supplémentaires ont été embauchés du côté d'Ottawa et 5 000 à Gatineau.



Les syndicats demeurent toutefois prudents devant ces chiffres, soulignant que des employés non permanents ont été engagés au printemps pour la tenue du recensement et que du personnel supplémentaire a été retenu pour régler les problèmes du système de paie Phénix.