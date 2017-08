Pierre-Hugues Boisvenu se désabonne de la page Facebook de La Meute

(Cogeco Nouvelles) - Le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu a finalement décidé de quitter les groupes Facebook hostiles à l'immigration dont il était membre jusqu'à tout récemment.

Vendredi dernier, le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu avait déclaré vouloir rester membre du groupe Facebook fréquenté par des sympathisants de La Meute et d'un autre des «amis patriotes» de Marine Le Pen.

Le sénateur est cependant revenu sur sa décision, puisque les deux groupes Facebook ne figuraient plus sur la liste de ceux auxquels il adhère, lundi. Il a été impossible d'obtenir des explications sur les motifs derrière ce désabonnement au moment de publier ces lignes, en après-midi.

Chez le sénateur Larry Smith, on a assuré qu'aucune consigne n'avait été donnée au sénateur Boisvenu, mais on n'a pas été plus loquace. «On a regardé ça et jugé que ce n'était pas nécessaire d'interroger le sénateur Boisvenu», a indiqué une porte-parole, Nicole Beck.

Elle a formulé au passage le souhait «que ce (la couverture au sujet de Pierre-Hugues Boisvenu) soit fini dans les médias».

(Avec PC)