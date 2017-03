Pierre Beaudoin renonce à son augmentation

MONTRÉAL - En raison du tollé provoqué par les hausses de salaire marquées chez Bombardier, le président exécutif du conseil d'administration de la multinationale, Pierre Beaudoin, a décidé de renoncer à son augmentation.

«Après avoir écouté les récents débats publics sur la rémunération des hauts dirigeants de Bombardier, j'ai demandé au conseil de revoir ma rémunération de 2016 en la réduisant au niveau de 2015», écrit M. Beaudoin.



Au cours de l'exercice 2015, celui-ci avait touché un salaire total — qui comprend notamment les options sur des actions, les primes ainsi que la valeur du régime de retraite — de 3,85 millions $ US.



M. Beaudoin devait initialement toucher 5,25 millions $ US, soit 36 pour cent de plus qu'en 2015



Plusieurs ont jugé que le montant global de 32,6 millions US — en hausse de 50 pour cent sur un an — octroyé aux six plus hauts dirigeants du constructeur d'avions et de trains était indécent, alors que Québec a injecté 1,3 milliard dans la CSeries et que le gouvernement Trudeau vient de consentir un prêt de 372,5 millions $.



«La confiance de nos concitoyens et celle de nos gouvernements sont extrêmement importantes pour l'entreprise et pour moi, indique M. Beaudoin. Il est clair que la situation a dévié l'attention qui était portée sur le travail important réalisé par nos employés et notre haute direction pour que cette formidable entreprise renoue avec la croissance.»