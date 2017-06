Payant être une escorte durant le GP?

(98,5 FM) - Selon Mélodie Nelson qui travaille comme escorte durant le Grand Prix du Canada, il est faux de penser que c'est un événement où il est facile de faire beaucoup d'argent.

«Ce n’est pas payant et il y a plusieurs raisons pour ça. Peut-être qu’il y a plus de travailleuses du sexe qui arrivent à Montréal qui offrent leur service avant la compétition. Mais c’est aussi que les fans de courses automobiles ne sont pas tous des clients potentiels. Il y a des fans dans les gradins, des familles et des enfants. Ils sont là pour s’amuser entre amis et pas là pour voir des escortes», a expliqué Mélodie Nelson qui est également auteure et blogueuse.

«Ce sont des week-ends un peu plate, ajoute-elle. Ce n’est pas un travail pour tout le monde. Mais ce qui est vraiment différent dans l’ambiance du Grand Prix, ça va être la présence policière qui va être beaucoup plus importante et aussi les manifestations des groupes qui sont contre l’exploitation sexuelle.»