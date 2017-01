Où étaient les partisans de Trump? (vidéo)

(98,5 FM) - La capitale des États-Unis est bien évidemment plus démocrate que républicaine, mais quand même: où étaient les partisans de Donald Trump?

En terme d'affluence, l'assermentation de 2017 n'a rien à avoir avec celle de Barack Obama en 2009.

Here is a side-by-side of Obama's 2009 inauguration crowd with today's for Trump https://t.co/Ehll5tYhka pic.twitter.com/6Zf8S3LLjf — Washington Post (@washingtonpost) 20 janvier 2017

The view over the National Mall as @realDonaldTrump is set to become the nation's 45th president. pic.twitter.com/C2Ux3k3DVt — Anderson Cooper 360° (@AC360) 20 janvier 2017

Une bonne différence, aussi, entre les assermentations de 2013 et 2017

Comparing Donald Trump and Barack Obama's inaugural crowd sizes https://t.co/5JEcNQSOJe pic.twitter.com/A9nkUI9Ecv — CNN Politics (@CNNPolitics) 20 janvier 2017

L'agence métropolitaine des Transports de Washington D.C. dt avoir enregistré moins de 200 000 déplacements aujourd'hui, moins que l'assermentation du deuxième mandat d'Obama (317 000) et rien en comparaison avec la foule qui avait assisté au discours d'Obama suivant son élection historique en 2008 (513 000).