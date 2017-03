Ottawa alloue 650 M$ en aide internationale pour la santé reproductive des femmes

OTTAWA - Le gouvernement fédéral allouera 650 millions $ en aide internationale pour la santé reproductive des femmes, y compris les services de contraception et d'avortement.

Le premier ministre Justin Trudeau a profité du 8 mars, Journée internationale des femmes, pour annoncer, en compagnie de sa ministre du Développement international, l'allocation de ces sommes qui s'étalera sur trois ans.



La ministre Marie-Claude Bibeau avait déjà annoncé une partie de cet argent — soit 20 millions $ — la semaine dernière, dans le cadre de l'initiative internationale qui vise à contrer le désengagement américain, à la suite du refus du président Donald Trump de financer l'avortement dans les pays en voie de développement.



Les 630 millions $ restants proviennent des budgets du ministère de Mme Bibeau, jusqu'en 2020.



L'argent ainsi alloué s'ajoute aux 3,5 milliards $ que le Canada a engagés de 2015 à 2020 pour améliorer la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants.



Dans son discours mercredi matin, la ministre Bibeau a souligné qu'en ce 8 mars, il faut rappeler que les femmes doivent avoir le droit de disposer de leur corps et de prendre leurs propres décisions.



Un message que M. Trudeau a repris après son discours, en réponse aux questions des journalistes.



«Quand on prend une position contre l'avortement, on est en train d'enlever le choix aux femmes, on est en train d'enlever aux femmes le pouvoir de décider de leur avenir, avec qui, quand, comment, aussi, elles veulent commencer une famille. Pour moi, c'est une question de droits fondamentaux», a-t-il exposé.



Le premier ministre a eu, aussi, pendant ce point de presse, d'autres occasions de brandir son féminisme.



Réagissant à un article paru dans un magazine français où on s'attarde longuement à son apparence physique, M. Trudeau a dit que rien de ce qu'il subit ne peut se comparer à ce que doivent vivre les politiciennes.



«J'ai eu une campagne électorale (au centre de) laquelle (il y avait) des attaques contre mes cheveux», a-t-il rappelé.



«Mais je n'ai jamais pour un instant senti, même, le début d'une moitié du tiers d'un quart du sexisme et de la discrimination que les femmes ressentent en politique et en position de leadership», a-t-il dit.



L'annonce des 650 millions $



L'annonce de ce soutien pour les femmes des pays en voie de développement s'est faite en présence de quelques invitées qui applaudissaient l'initiative canadienne.



Le Canada «est le seul pays où il faut être en cette journée internationale des femmes», a déclaré la princesse Sarah Zeid, nièce du roi de Jordanie, en vantant le leadership du gouvernement canadien et du premier ministre Trudeau.



«Je suis heureux que le Canada fasse sa part pour aider à bâtir un avenir meilleur pour les femmes et les filles partout dans le monde», a déclaré M. Trudeau dans son discours.



L'argent servira à l'éducation sexuelle, à financer les services de santé reproductive, y compris les avortements dans les pays où le geste est légal, à améliorer l'accès à la planification familiale et aux moyens de contraception.



La ministre Bibeau estime que l'intervention canadienne pourra également servir à prévenir la violence contre les femmes, les mariages précoces et la mutilation génitale.