Orgie et drogues au Vatican

La police du Vatican a surpris un groupe d'hommes en pleine orgie qui se livraient à la prise de drogues dans l'appartement du cardinal Francesco Coccopalmerio.

Inquiets et irrités de voir des allées et venues suspectes dans l'appartement du cardinal Francesco Coccopalmerio - chef du Conseil pontifical et conseiller personnel du pape -, des voisins ont alerté la police du Vatican.

Lorsque les policiers se sont rendus sur place, ils ont découvert une scène peu banale pour le Vatican : un groupe d’hommes prenaient de la drogue et avaient des relations sexuelles entre eux.

Toutefois, le cardinal Francesco Coccopalmerio n’était pas présent sur place. C’est son secrétaire qui a été arrêté et conduit au commissariat pour subir un interrogatoire.

Selon les médias italiens, le pape François serait très attristé par cet incident et aurait demandé au cardinal Coccopalmerio de se retirer.

Cet autre scandale fait suite à celui du cardinal George Pell, le numéro trois du Vatican, qui est inculpé en Australie pour abus sexuels.

(Source: RT News)